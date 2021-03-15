ФСИН предложила привлекать заключенных к очистке Арктики от загрязнений
Калашников рассказал, что ведомство договорилось с администрацией Красноярского края и мэрией Норильска о привлечении осужденных граждан к ликвидации загрязнений в Арктике
Российских заключенных могут привлечь к работам по очистке Арктической зоны от загрязнений. Об этом сообщил директор ФСИН Александр Калашников.
Калашников рассказал, что ведомство договорилось с администрацией Красноярского края и мэрией Норильска о привлечении осужденных граждан к ликвидации загрязнений в Арктике, сообщает ТАСС.
Представители фонда «Русь Сидящая» в свою очередь рассказали «МБХ медиа», что служба исполнения наказаний предлагает привлекать арестантов к участию в «арктическом проекте» с целью привлечения дополнительного финансирования из бюджета, так как сам по себе труд заключенных малоэффективен.
Предложение ФСИН связано с недавним заявлением спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова о том, что на очистку российской части Арктики от загрязнений понадобится минимум 10 лет.