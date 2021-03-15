Налоговая служба с 17 марта получит расширенный доступ к банковским счетам россиян
Федеральная налоговая служба России с 17 марта 2021 года получит расширенный доступ к банковским счетам граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Речь идет о сведениях, которые раньше попадали под банковскую тайну
Федеральная налоговая служба России с 17 марта 2021 года получит расширенный доступ к банковским счетам граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Речь идет о сведениях, которые раньше попадали под банковскую тайну.
В соответствии с новыми правилами банки должны будут в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять Налоговой службе копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей, сообщает Znak.com.
В перечень раскрываемой информации также вошли данные о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях.
Ранее налоговики могли требовать от банков данные о счетах и вкладах банковских клиентов только в рамках налоговых проверок, однако сейчас такие сведения служба сможет запрашивать и без проверок. В ведомстве намерены проверять не только доходы, но и расходы россиян.