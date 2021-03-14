США потребовали от России прекратить преследование оппозиционных политиков
Госсекретарь США Энтони Блинкен после задержания участников съезда муниципальных депутатов в Москве обратился к российским властям с требованием прекратить преследование «сторонников свободы слова и демократии»
Госсекретарь США Энтони Блинкен после задержания участников съезда муниципальных депутатов в Москве обратился к российским властям с требованием прекратить преследование «сторонников свободы слова и демократии».
Г-н Блинкен заявил, что 13 марта полицейские ворвались на съезд муниципальных депутатов, организованный «Открытой Россией», и задержали всех участников, в том числе Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, «по сомнительным основаниям».
«Мы призываем положить конец преследованию независимых голосов», — написал в своем Twitter госсекретарь США.
Съезд муниципальных депутатов проходил в гостинице «Измайлово». Участие в мероприятии принимали около 200 человек, среди которых были политик Владимир Кара-Мурза, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Законодательного Собрания Максим Резник, муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина, глава Красносельского района столицы Илья Яшин и многие другие независимые политики.
Задержанных доставили в полицию и составили в их отношении протоколы о содействии организации, признанной в России нежелательной. Участники съезда назвали свое задержание акцией устрашения.