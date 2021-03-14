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Политика
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14 марта 2021, 12:23

США потребовали от России прекратить преследование оппозиционных политиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен после задержания участников съезда муниципальных депутатов в Москве обратился к российским властям с требованием прекратить преследование «сторонников свободы слова и демократии»

США потребовали от России прекратить преследование оппозиционных политиков
Фото: Twitter/Илья Яшин

Госсекретарь США Энтони Блинкен после задержания участников съезда муниципальных депутатов в Москве обратился к российским властям с требованием прекратить преследование «сторонников свободы слова и демократии».

Г-н Блинкен заявил, что 13 марта полицейские ворвались на съезд муниципальных депутатов, организованный «Открытой Россией», и задержали всех участников, в том числе Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, «по сомнительным основаниям».

«Мы призываем положить конец преследованию независимых голосов», — написал в своем Twitter госсекретарь США.

Съезд муниципальных депутатов проходил в гостинице «Измайлово». Участие в мероприятии принимали около 200 человек, среди которых были политик Владимир Кара-Мурза, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, депутат Законодательного Собрания Максим Резник,  муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина, глава Красносельского района столицы Илья Яшин и многие другие независимые политики.

Задержанных доставили в полицию и составили в их отношении протоколы о содействии организации, признанной в России нежелательной. Участники съезда назвали свое задержание акцией устрашения.

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