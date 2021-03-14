Минюст пообещал сократить число осужденных в колониях в 1,5 раза
Министерство юстиции России сообщило о планах сократить количество заключенных в исправительных учреждениях в 1,5 раза. Эта цель должна быть достигнута к 2030 году
Министерство юстиции России сообщило о планах сократить количество заключенных в исправительных учреждениях в 1,5 раза. Эта цель должна быть достигнута к 2030 году.
Глава министерства Константин Чуйченко сообщил, что к 2024 году необходимо увеличить количество мест в исправительных центрах для граждан, которым суд назначил исправительные работы.
К 2030 году Минюст рассчитывает сократить количество осужденных, приговоренных к лишению свободы, до 250-300 тысяч человек. В ведомстве отметили, что разгрузка исправительных учреждений уменьшит расходы бюджета на содержание тюрем и улучшит позиции России в мировом рейтинге пенитенциарных служб, сообщает ТАСС.
По данным ФСИН на 1 февраля 2021 года, в российских колониях содержится 376 тысяч осужденных. Их низ 188 тысяч человек имеют право на замену заключения принудительными работами в исправительных центрах.