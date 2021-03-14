14 марта 2021, 11:30
Сенатор от Тюменской области Михаил Пономарев скончался в возрасте 67 лет
Сенатор от Тюменской области и заместитель главы комитета Совета Федерации по экономической политике Михаил Пономарев скончался в возрасте 67 лет
Фото: council.gov.ru
Сенатор от Тюменской области и заместитель главы комитета Совета Федерации по экономической политике Михаил Пономарев скончался в возрасте 67 лет.
Член Совета Федерации Вячеслав Тимченко сообщил РБК, что его коллега скончался в результате остановки сердца.
Михаил Пономарев до перехода на работу в Совет Федерации занимал должности заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, заместителя полпреда президента в Уральском ФО и заместителя министра регионального развития России. С 2011 по 2016 годы Пономарев был депутатом Тюменской облдумы, а после - делегирован в сенат.