Спортивный арбитраж запретил России использовать на Олимпиаде «Катюшу» вместо гимна
Международный спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос российских спортивных функционеров на использование военной песни «Катюша» вместо национального гимна во время Олимпийских игр в Токио
Международный спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос российских спортивных функционеров на использование военной песни «Катюша» вместо национального гимна во время Олимпийских игр в Токио.
Напомним, что из-за дисквалификации на фоне скандала с допингом российские спортсмены выступают под нейтральным флагом и при награждении гимн страны не включают. В этой связи некоторые российские политики и спортивные функционеры предложили использовать вместо запрещенного гимна «Катюшу».
Комиссия CAS вынесла решение, согласно которому запрет на исполнение российского гимна на международных соревнованиях распространяется на все песни, связанные с РФ.
В спортивном арбитраже также добавили, что решение о том, какой гимн будет использоваться при награждении российских атлетов, остается за Международным олимпийским комитетом.