13 марта 2021, 11:07
Подозреваемого в коррупции зампреда правительства Ставрополья задержали в аэропорту
В аэропорту Ставрополя сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя председателя регионального правительства Александра Золоторева. Чиновника подозревают в получении взяток на общую сумму 63 млн рублей
Фото: Следственный комитет
В аэропорту Ставрополя сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя председателя регионального правительства Александра Золоторева. Чиновника подозревают в получении взяток на общую сумму 63 млн рублей.
В Следственном комитет по Ставропольскому краю сообщили, что вице-премьер краевого правительства проходит по делу, возбужденному по статье «Получении взяток в особо крупном размере».
По версии следствия, Александр Золотарев брал деньги с коммерческих фирм в обмен на содействие в получении государственных контрактов.
В СКР также сообщили, что ставропольский чиновник пытался скрыться от следствия, но был задержан в аэропорту.