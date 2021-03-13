13 марта 2021, 10:57
Самолет S7 с 197 пассажирами на борту совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя
В аэропорту Тюмени совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Новосибирск. Причиной срочной посадки стал отказ второго двигателя
Фото: pravdaurfo.ru
В аэропорту Тюмени совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Новосибирск. Причиной срочной посадки стал отказ второго двигателя.
В транспортной прокуратуре сообщили РИА Новости, что лайнер совершил посадку в тюменском аэропорту в 04:22 по местному времени. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
По уточненным данным, на борту самолета находились 197 пассажиров, включая семерых детей.
По факту авиационного происшествия сейчас проводится проверка. Выясняются причины отказа двигателя.