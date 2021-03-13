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13 марта 2021, 02:21

Ученые рассказали о способности электричества заживлять раны

Западные ученые нашли быстрый способ заживления ран. По их данным, электрическая стимуляция помогает кровеносным сосудам переносить лейкоциты и кислород к ранам, там самым ускоряя их заживление

Ученые рассказали о способности электричества заживлять раны
Фото: golubaya-volna.ru

Западные ученые нашли быстрый способ заживления ран. По их данным, электрическая стимуляция помогает кровеносным сосудам переносить лейкоциты и кислород к ранам, там самым ускоряя их заживление.

Журнал Lab on a Chip Королевского химического общества сообщает, что ускоренное заживление ран достигается путем увеличения проницаемости сосудов, которые при стимуляции электричеством восстанавливаются.

Доцент кафедры механической и аэрокосмической техники в университете штата Огайо Шарья Пракаш пояснила, что при получении травм в месте раны разрушается архитектура кровеносных сосудов, а процесс доставки лейкоцитов и кислорода изменяется в худшую сторону, сообщает РИА Новости.

Однако изменение проницаемости сосудов ускоряет доставку клеток, стимулируя заживление ране. Ученые предполагают, что электричество влияет на белки, удерживая клетки кровеносных сосудов вместе.

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