Ученые рассказали о способности электричества заживлять раны
Западные ученые нашли быстрый способ заживления ран. По их данным, электрическая стимуляция помогает кровеносным сосудам переносить лейкоциты и кислород к ранам, там самым ускоряя их заживление
Западные ученые нашли быстрый способ заживления ран. По их данным, электрическая стимуляция помогает кровеносным сосудам переносить лейкоциты и кислород к ранам, там самым ускоряя их заживление.
Журнал Lab on a Chip Королевского химического общества сообщает, что ускоренное заживление ран достигается путем увеличения проницаемости сосудов, которые при стимуляции электричеством восстанавливаются.
Доцент кафедры механической и аэрокосмической техники в университете штата Огайо Шарья Пракаш пояснила, что при получении травм в месте раны разрушается архитектура кровеносных сосудов, а процесс доставки лейкоцитов и кислорода изменяется в худшую сторону, сообщает РИА Новости.
Однако изменение проницаемости сосудов ускоряет доставку клеток, стимулируя заживление ране. Ученые предполагают, что электричество влияет на белки, удерживая клетки кровеносных сосудов вместе.