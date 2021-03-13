13 марта 2021, 01:11
СКР по Чечне возбудил дело против Ахмеда Закаева по факту оправдания терроризма
Следственный комитет по Чеченской республике возбудил уголовное дело в отношении бывшего главу сепаратистов Ахмеда Закаева, который много лет назад перебрался в Великобританию и получил там политическое убежище
Фото: yandesay7.infox.ru
Следственный комитет по Чеченской республике возбудил уголовное дело в отношении бывшего главу сепаратистов Ахмеда Закаева, который много лет назад перебрался в Великобританию и получил там политическое убежище. Дело заведено по статье о публичных призывах к терроризму и оправдании терроризма, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, в конце января 2021 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации членов бандформирования во главе с Асланом Бютукаевым, после чего Ахмед Закаев назвал их «героями Ичкерии».
Рамзан Кадыров и уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев призвали ООН обратить внимание британских властей на Ахмеда Закаева, который «оправдывает терроризм».