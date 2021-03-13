Несколько стран ЕС выступили за открытие границ ради спасения туристической отрасли
С такой инициативой выступили руководители европейских стран, для которых туристическая отрасль является одной из основных. Это государства опасаются срыва туристического сезона из-за пандемии коронавируса второе лето подряд
Несколько стран Евросоюза выступили за смягчение антиковидных правил въезда для граждан стран, которые не входят в союз.
Агентство Bloomberg сообщает, что с такой инициативой выступили руководители европейских стран, для которых туристическая отрасль является одной из основных. Это государства опасаются срыва туристического сезона из-за пандемии коронавируса второе лето подряд.
В связи с началом вакцинации населения от COVID-19 страны ЕС заговорили об открытии границ для иностранцев ради восстановления экономики. В частности, предлагается разрешить въезд в ЕС туристам с прививкой от коронавируса или тем, кто уже переболел и получил антитела. Для этого могут быть введены «ковид-паспорта».
открытия границ для иностранных граждан будет обсуждаться на саммите Евросоюза в конце марта.