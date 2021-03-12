В Совет ООН по правам человека поступили заявления в защиту Навального от 45 стран
Власти Польши предоставили Совету ООН по правам человека в Женеве заявление от 45 иностранных государств, в котором содержится призыв к России освободить оппозиционера Алексея Навального
Власти Польши предоставили Совету ООН по правам человека в Женеве заявление от 45 иностранных государств, в котором содержится призыв к России освободить оппозиционера Алексея Навального. Соответствующие заявления среди прочих предоставили США, стран Евросоюза, Великобритания, Австралия, Канада и Япония. Все заявители согласны с тем, что уголовное преследование Навального политически мотивировано.
«Мы призываем Россию к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального и всех незаконно или произвольно задержанных, в том числе за осуществление прав на свободу мирных собраний и объединений», - говорится в заявлениях, которые цитирует Reuters.
В свою очередь постоянный представитель Великобритании при ООН Джулиан Брейтуэйт назвал «позорным» арест Навального сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию в связи с отравлением «Новичком». Причем в отравлении политика подозревают сотрудников российских спецслужб.