Роспотребнадзор признал незаконным визит полицейского в больничную палату к Маргарите Юдиной
Роспотребнадзор признал незаконным визит сотрудника петербургской полиции в больничную палату к участнице протестного митинга Маргариты Юдиной, которую он ударил ногой в живот
Роспотребнадзор признал незаконным визит сотрудника петербургской полиции в больничную палату к участнице протестного митинга Маргариты Юдиной, которую он ударил ногой в живот. Об этом говорится в ответе ведомства на жалобу юристов «Команды 29», которые представляют интересы женщины.
В жалобе говорилось, что сотрудники НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе незаконно впустили в палату к Маргарите Юдиной сотрудника спецназа без согласия пациентки.
В Роспотребнадзоре в ходе расследования изучили видеозапись из больницы, опубликованную «Фонтанкой», и пришли к выводу, что полицейский нарушил противоэпидемический режим учреждения.
Медицинское учреждение привлекли к административной ответственности.
Напомним, что во время протестной акции в поддержку Алексея Навального в центре Петербурга 23 января сотрудник спецназа ударил 54-летнюю Маргариту Юдину ногой в живот, после чего женщине понадобилась госпитализация. Спустя несколько дней к пострадавшей в больницу пришел один из полицейских начальников с извинениями, а затем и сам спецназовец. Последний пришел к Юдиной с цветами и попросил прощения.
Тем не менее, женщина после выписки написала заявление в СКР о привлечении полицейского к ответственности, однако дело так и не было возбуждено.