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Белорусские товары. Не дешево
12 марта 2021, 16:48

Входящая в «Ростех» корпорация заказала Mercedes Gelandewagen за 16 млн рублей

Корпорация «Аэрокосмическое оборудование», которая входит в структуру «Ростеха», разместила на портале госзакупок заявку на поставку внедорожника Mercedes Gelandewagen стоимостью около 16 млн рублей

Входящая в «Ростех» корпорация заказала Mercedes Gelandewagen за 16 млн рублей
Фото: family-auto.ru

Корпорация «Аэрокосмическое оборудование», которая входит в структуру «Ростеха», разместила на портале госзакупок заявку на поставку внедорожника Mercedes Gelandewagen стоимостью около 16 млн рублей.

В тендерной заявке указано, что салон внедорожника должен быть отделан белой кожей и вставками из японского ясеня, а задние пассажирские кресла - иметь не менее трех программ массажа. Под ногами у пассажиров должны находиться велюровые коврики с отделкой из кожи. Ремни безопасности должны быть красного цвета G manufaktur (стоимость ремней составляет около 43 тысяч рублей».

Заказчик указал, что в Gelandewagen необходимо установить «тюнинговый комплект AMG Line», который включает в себя «гармонично подобранные элементы, подчеркивающие спортивно-эксклюзивный характер автомобиля», сообщают «Открытые медиа».

Зачем предприятию по производству бортового оборудования дл авиации и ракетных систем понадобился внедорожник за 16 млн рублей, не сообщается.

Позже в пресс-службе государственной корпорации «Ростех» сообщили, что тендер на покупку дорогостоящего Gelandewagen будет отменен.

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