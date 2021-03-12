Единоросс, осудивший вовлечение подростков в акции протеста, использовал детей для предвыборной агитации
Депутат Госдумы от «Единой России» Даниил Бессарабов (представляет Алтайский край), который во время протестных митингов «бил тревогу» из-за вовлечения несовершеннолетних в политику, сам использовал детей в своей предвыборной агитации
Депутат Госдумы от «Единой России» Даниил Бессарабов (представляет Алтайский край), который во время протестных митингов «бил тревогу» из-за вовлечения несовершеннолетних в политику, сам использовал детей в своей предвыборной агитации.
Telegram-канал «Алтайские крайности» опубликовал фотографию уличного баннера, на котором изображены дети в школьной форме, а также написано имя депутата Даниила Бессарабова и его лозунг «С заботой о каждом». На баннере указаны и ссылки на аккаунты депутата в социальных сетях.
Отметим, что во время протестных акций в поддержку Алексея Навального Даниил Бессарабов выступал против использования детей в политике и втягивания их в «циничные манипуляции».
Впрочем, представители власти всегда возмущаются по поводу присутствия подростков на протестных акциях и призывают наказать организаторов митингов за манипулирование детьми, но при этом сами активно привлекают несовершеннолетних для участия в провластных мероприятиях и предвыборной агитации.