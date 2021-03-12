Комитет министров Совета Европы заявил о неисполнении Россией решения ЕСПЧ по «делу Ив Роше»
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) признал «неисполненным» решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Алексея и Олега Навальных по «делу Ив Роше»
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) признал «неисполненным» решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Алексея и Олега Навальных по «делу Ив Роше».
Комитет министров напомнил, что братья Навальные были осуждены в 2014 году за действия, не отличимые от обычной коммерческой деятельности, на основании судебных решений, которые были произвольными, непредвиденными и явно необоснованными. Российские власти в рамках решения ЕСПЧ выплатили заявителям компенсацию, однако это не помешало им заменить Алексею Навальному условный срок по «делу Ив Роше» на реальный. Такое решение в феврале 2021 года принял Симоновский райсуд Москвы в связи с тем, что политик не отмечался в комиссии ФСИН, так как находился на лечении в Германии после отравления «Новичком».
Страсбургский суд требовал от России немедленно освободить Алексея Навального в связи с угрозой его жизни, однако Минюст РФ назвал данное требование «неисполнимым».
В КМСЕ заявили, что приведение в исполнение приговора, вынесенного в ходе такого принципиально ошибочного разбирательства, полностью противоречит выводам и духу решения суда, а также потребовали от Москвы принять меры для отмены обвинительных приговоров в отношении братьев Навальных.