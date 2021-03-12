Рабочие «ГАЗа» дали показания против участников протестного митинга ради премии
Рабочим Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) в Нижнем Новгороде руководство пообещало выплатить премии, если они дадут показания на участников протестного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января
Рабочим Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) в Нижнем Новгороде руководство пообещало выплатить премии, если они дадут показания на участников протестного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. Некоторые сотрудники согласились на сделку из-за низкой зарплаты за январь.
Портал NN.ru со ссылкой на одного из сотрудников «ГАЗа» пишет, что мастера участков завода предложили рабочим премии в размере от 3 до 8 тысяч рублей за показания против участников протеста. В связи со сложным финансовым положением и коротким рабочим месяцем (из-за праздников) многие сотрудники автозавода согласились написать заявления в полицию. Текст заявления руководство подготовило еще до начала протестного митинга.
В Нижнем Новгороде на митинг в поддержку Навального вышли 500 человек (по версии МВД), из которых 300 человек были задержаны. К протоколам, составленным в отношении протестующих, были приложены идентичные объяснения сотрудников «ГАЗа» о том, что участники митинга держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги в поддержку оппозиционера и против президента Владимира Путина.
В пресс-службе «ГАЗа» заявили, что информация о премиях рабочих в обмен на показания против участников митинга является «вбросом», и заявили о намерении обратиться в суд.