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12 марта 2021, 14:53

Бывший налоговик из Кущевки рассказал о новых бандах и коррумпированных силовиках в печально известной станице

Бывший начальник налоговой инспекции Кущевского района Краснодарского края Игорь Гончаров написал открытое письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова, в котором сообщил о продолжающемся беспределе в печально известной станице

Бывший налоговик из Кущевки рассказал о новых бандах и коррумпированных силовиках в печально известной станице
Фото: РИА Новости

Бывший начальник налоговой инспекции Кущевского района Краснодарского края Игорь Гончаров написал открытое письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова, в котором сообщил о продолжающемся беспределе в печально известной станице.

Игорь Гончаров рассказал, что спустя 10 лет после массового убийства людей в Кущевке и ареста членов жестокой банды Сергея Цапка ситуация в станице нисколько не изменилась. В районе появляются новые преступные группировки, а местные правоохранители им покровительствуют.

«За 10 лет, прошедших после кровавой трагедии, в Кущевке периодически появлялись банды, велись поборы, совершались страшные преступления, к которым причастны люди в погонах и мантиях», - говорится в письме бывшего налоговика, которое цитирует Znak.com.

Игорь Гончаров сообщил генпрокурору, что «жестокие нравы Кущевки» испытал на себе прокурор Кущевского района Владимир Приходченко, которого отправили навести порядок. В итоге, всего в 100 метрах от здания местной полиции прокурору сломали руку и едка не свернули шею.

В письме утверждается, что прежний прокурор района Анатолий Самойлов, который в этой должности проработал с 2011 по 2018 гг. не трогал местных преступников, которые между собой называли его «паханом». Гончаров сообщил, что направил в Генпрокуратуру информацию о некоторых преступлениях в станице, после чего Самойлов с должности был уволен, но к ответственности его не привлекли. Сейчас он работает в транспортной прокуратуре Новороссийска.

Игорь Гончаров, возглавлявший кущевскую налоговую инспекцию в 2015–2019 годах, пытался разобраться с наследием банды Сергея Цапка и местными предпринимателями, которые уклонялись от уплаты налогов. Гончаров выявил схемы незаконного возмещения НДС, обналичивания средств и другие преступления, к которым были причастны приближенные Цапка. Однако дело завели против самого налоговика – его обвинили в превышении должностных полномочий. Ему дали 1,5 года условного срока, но при этом на заседание суда не пустили.

Игорь Гончаров называет уголовное дело против себя полностью фабрикованным. По его словам, судья в присутствии следователя и адвокатов прямо заявил, что если бы он не совал свой нос «в кошельки неприкасаемых людей», то с ним бы «ничего не случилось».

«Больше двух лет меня уничтожает коррумпированное сообщество за то, что я посмел помешать грабить бюджет и бесчинствовать хозяевам Кущевского района и их покровителям», - заявил налоговик и добавил, что подчиненные Краснова смотрят на творящийся беспредел и казнокрадство «сквозь пальцы».

Бывший начальник налоговой инспекции Кущевского района также рассказал, что направил Генпрокурору 34 обращения и жалобы на преступления, к которым могут быть причастны краснодарские силовики, однако получил лишь отписки.

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