Российские власти прекратят выплачивать детские пособия «подозрительно бедным» семьям
Министерство труда России предложило прекратить выплату детских пособий «подозрительно бедным» семьям. Таковыми ведомство считает семьи с официально низким доходом, но «существенным» имуществом
Министерство труда России предложило прекратить выплату детских пособий «подозрительно бедным» семьям. Таковыми ведомство считает семьи с официально низким доходом, но «существенным» имуществом.
В министерстве считают, что это позволит сделать помощь малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет более адресной, а значит, более эффективной.
Сейчас государство выплачивает пособия семьям с детьми, доходы которых ниже черты бедности, установленной в конкретном регионе. В Министерстве труда считают, что по такой схеме пособия могут получать граждане с «серыми» и более высокими доходами. При этом у них могут быть дорогие автомобили и несколько объектов недвижимости.
По новым правилам, малоимущей не будет считаться семья, у которой есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека, а также несколько автомобилей или один дорогой автомобиль. При этом семьи, которые одновременно имеют квартиру, дачу, гараж, новый легковой автомобиль, трактор, мотоцикл и сбережения до 200 тысяч рублей, смогут рассчитывать на выплату, сообщает «КоммерсантЪ».
Помимо этого, без детских пособий могут остаться семьи с нулевыми доходами и без уважительной причины не работать.