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12 марта 2021, 13:59

Российские власти прекратят выплачивать детские пособия «подозрительно бедным» семьям

Министерство труда России предложило прекратить выплату детских пособий «подозрительно бедным» семьям. Таковыми ведомство считает семьи с официально низким доходом, но «существенным» имуществом

Российские власти прекратят выплачивать детские пособия «подозрительно бедным» семьям
Фото: vesti14.ru

Министерство труда России предложило прекратить выплату детских пособий «подозрительно бедным» семьям. Таковыми ведомство считает семьи с официально низким доходом, но «существенным» имуществом.

В министерстве считают, что это позволит сделать помощь малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет более адресной, а значит, более эффективной.

Сейчас государство выплачивает пособия семьям с детьми, доходы которых ниже черты бедности, установленной в конкретном регионе. В Министерстве труда считают, что по такой схеме пособия могут получать граждане с «серыми» и более высокими доходами. При этом у них могут быть дорогие автомобили и несколько объектов недвижимости.

По новым правилам, малоимущей не будет считаться семья, у которой есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека, а также несколько автомобилей или один дорогой автомобиль. При этом семьи, которые одновременно имеют квартиру, дачу, гараж, новый легковой автомобиль, трактор, мотоцикл и сбережения до 200 тысяч рублей, смогут рассчитывать на выплату, сообщает «КоммерсантЪ».

Помимо этого, без детских пособий могут остаться семьи с нулевыми доходами и без уважительной причины не работать.

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