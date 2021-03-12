Администрация Новосибирской области потратила миллион рублей на закупки по случаю визита премьер-министра
Так, с 3 по 6 марта новосибирское областное хозяйственное управление заключило 28 контрактов «для обеспечения выездного мероприятия» с участием главы правительства. Около 337 тысяч рублей чиновники потратили на пять моноблоков фирмы Lenovo в здание администрации
Власти Новосибирской области потратили из бюджета около миллиона рублей в рамках подготовки к приезду в регион главы правительства Михаила Мишустина.
Так, с 3 по 6 марта новосибирское областное хозяйственное управление заключило 28 контрактов «для обеспечения выездного мероприятия» с участием главы правительства. Около 337 тысяч рублей чиновники потратили на пять моноблоков фирмы Lenovo в здание администрации.
Также новосибирские власти к приезду Мишустина купили смартфон Xiaomi Redmi 9C, внешние аккумуляторы и кабели, а также 40 квадратных метров зеленого покрытия «РезинаПол», сушильную машину за 26 400 рублей, термос американской фирмы Stanley Master , сланцы, мочалки «Королевский пилинг», веники для бани и шампуни для мужчин, сообщает портал «Тайга.Инфо» со ссылкой на данные госзакупок.
Помимо этого, власти региона закупили для питания премьер-министра и членов делегации мясо, рыбу, морепродукты, сыр, конфеты и рахат-лукум.