Глава Роспотребнадзора предупредила о риске передачи птичьего гриппа от человека к человеку
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о развитии ситуации с новым вирусом птичьего гриппа A (H5N8), который в феврале выявили у нескольких россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о развитии ситуации с новым вирусом птичьего гриппа A (H5N8), который в феврале выявили у нескольких россиян.
В интервью агентству ТАСС главный санитарный врач страны сообщила, что этот вирус может мутировать, а после этого будет передаваться от человека к человеку. Такой сценарий имеет «высокую степень вероятности».
«Это, скорее всего, случится. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда», - добавила Анна Попова.
Сейчас у России есть еще время для того, чтобы создать тесты на определение вируса в организме человека, а также на создание вакцины против птичьего гриппа.
В феврале 2021 года специалисты новосибирского центра «Вектор» Роспотребнадзора подтвердили первые в мире случаи заражения людей вирусом A (H5N8) от птиц. Все заболевшие – сотрудники птицефабрики.