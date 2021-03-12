12 марта 2021, 12:49
В России обнаружили более шести тысяч незащищенных камер наружного наблюдения
В России тысячи камер наружного наблюдения оказались уязвимыми из-за открытых IP-адресов. Это означает, что к камерам без проблем может подключиться кто угодно
Фото: kurganfm.ru
В России тысячи камер наружного наблюдения оказались уязвимыми из-за открытых IP-адресов. Это означает, что к камерам без проблем может подключиться кто угодно.
Всего эксперты по кибербезопасности компании Avas выявили уязвимость в 6,3 тысяч камер, расположенных на объектах критической инфраструктуры, электростанциях, промышленных предприятиях, заправках и в системах «умных» домов.
К большинству этих камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля. В некоторых случаях камеры защищены самыми простыми паролями, которые без труда можно подобрать, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на экспертов.
Доступ к наружным камерам позволяет злоумышленникам организовать нелегальное видеонаблюдения за различными объектами и людьми.