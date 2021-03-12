В московских банках участились кражи из ячеек. С февраля было похищено 460 млн рублей
В московских банках участились «необъяснимые» кражи ценностей из индивидуальных сейфов. С февраля неизвестные вынесли из банковских ячеек наличные и ювелирные украшения на общую сумму в 460 млн рублей
В московских банках участились «необъяснимые» кражи ценностей из индивидуальных сейфов. С февраля неизвестные вынесли из банковских ячеек наличные и ювелирные украшения на общую сумму в 460 млн рублей.
По данным «Российской газеты», кражи из ячеек столичных банков участились с февраля этого года. Последнее хищение было совершено 11 марта – злоумышленники забрали 2,5 млн рублей из двух банков.
В правоохранительных органах уточнили, что миллион рублей был похищен из ячейки в банке на улице Пришвина, а остальные 1,5 миллиона рублей – из отделения банка на Волоколамском шоссе. В каких именно финансовых организациях были совершены кражи, не уточняется.
В полиции считают, что совершать кражи из охраняемых ячеек злоумышленникам помогают сотрудники банков или родственники пострадавших клиентов, у которых есть доступ к сейфу.