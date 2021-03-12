12 марта 2021, 10:41
Совет Федерации покинут сразу три сенатора. Это Николай Рыжков, Сергей Белоусов и Юрий Важенин
Это 91-летний представитель Белгородской области Николай Рыжков (экс-председатель Совета министров СССР), 61-летний сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов и 66-летний сенатор от Ханты-Мансийского АО Юрий Важенин
Фото: council.gov.ru
Совет Федерации будущей осенью могут покинуть сразу три сенатора. Это 91-летний представитель Белгородской области Николай Рыжков (экс-председатель Совета министров СССР), 61-летний сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов и 66-летний сенатор от Ханты-Мансийского АО Юрий Важенин.
Предполагается, что Сергея Белоусова в Совете Федерации заменит депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Шаманов, сообщает РБК.
Кто может заменить сенаторов Рыжкова и Важенина, пока не сообщается.