Соратник Сергея Фургала заключил сделку со следствием из-за проблем со здоровьем
Адвокат Николай Шухов ранее возглавлял избирательный штаб Сергея Фургала и управлял частью его активов. Он был арестован в июле 2020 года по делу о крупном мошенничестве с активами компании «Амурсталь»
Соратник бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Шухов заключил сделку со следствием. Это произошло после того, как он сломал ногу в СИЗО.
Адвокат Николай Шухов ранее возглавлял избирательный штаб Сергея Фургала и управлял частью его активов. Он был арестован в июле 2020 года по делу о крупном мошенничестве с активами компании «Амурсталь».
По данному делу также были задержаны трое связанных с «Амурсталью» предпринимателей, но признать вину и заключить сделку со следствием согласился только Шухов, сообщает «КоммерсантЪ».
Предположительно, адвокат заключил досудебное соглашение со следствием из-за проблем со здоровьем. В сИЗО он перенес несколько гипертонических кризов, сломал ногу, а в суд приходил на костылях.
Шухова этапировали в московское СИЗО «Лефортово», где им занялись следователи по делу Сергея Фургала. Бывшего губернатора, напомним, обвиняют в заказных убийствах бизнесменов в начале нулевых годов. Еще одно дело против чиновника связано со злоупотреблением полномочиями при выдаче кредитов «Амурстали». Защита Фургала считает это дело «запасным» на тот случай, если суд присяжных оправдает экс-губернатора.