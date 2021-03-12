12 марта 2021, 10:11
Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили восемь стран Европы
Вакцинацию населения от коронавируса препаратом британской компании AstraZeneca приостановили уже восемь стран Европы. Причиной такого решения стала информация о риске возникновения тромбов из-за прививки
Фото: citynews2.ru
Вакцинацию населения от коронавируса препаратом британской компании AstraZeneca приостановили уже восемь стран Европы. Причиной такого решения стала информация о риске возникновения тромбов из-за прививки.
По данным ВВС, на сегодняшний день от использования вакцины AstraZeneca временно отказались Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург (эти страны остановили использование препарата из конкретной партии), Дания, Исландия и Норвегия (полностью остановили поставки вакцины).
Согласно последним данным, из 3 миллионов европейцев, привитых вакциной AstraZeneca, тромбоз легких выявили у 22 человек. При этом в Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что не видят связи между возникновением тромбоза и вакцинацией против COVID-19.