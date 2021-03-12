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12 марта 2021, 07:50

В России ожидаемая продолжительность жизни сократилась на два года

В плане российского правительства по достижению национальных целей развития сообщается, что ожидаемая продолжительность жизни в годовом выражении снизилась впервые с 2013 года

В России ожидаемая продолжительность жизни сократилась на два года
Фото: elgezit.kg

В России ожидаемая продолжительность жизни при рождении впервые за несколько лет сократилась до 71,1 года. В 2019 году этот показатель составил 73,3 года.

В плане российского правительства по достижению национальных целей развития сообщается, что ожидаемая продолжительность жизни в годовом выражении снизилась впервые с 2013 года, сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал «Майский указ».

Столь неутешительные показатели обусловлены высокой смертностью из-за пандемии коронавируса. По данным Росстата, в период с апреля по декабрь 2020 года в стране скончались 358 тысяч человек.

Согласно прогнозу правительства, ожидаемая продолжительность жизни вернется на уровень 2019 года не раньше 2024 года. По итогам текущего года этот показатель составит 71,7 года.

Напомним, что по плану властей ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году должна увеличиться до 78 лет.

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