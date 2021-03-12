12 марта 2021, 07:40
Матч Россия – Мальта квалификации ЧМ-2022 может не состояться из-за антиковидных ограничений
Футбольная ассоциация островного государства обратилась к властям, чтобы они сделали исключения ради отборочного матча ЧМ-2022. Правительство страны пока решения на этот счет не приняло
Фото: malta.com
Выездной матч сборной России по футболу против Мальты в рамках квалификационного турнира Чемпионата мира-2022 оказался под угрозой срыва из-за антиковидных ограничений.
Сейчас на Мальте остается в силе запрет на проведение любых спортивных мероприятий в связи с пандемией коронавируса, сообщает «Спорт-Экспресс».
Футбольная ассоциация островного государства обратилась к властям, чтобы они сделали исключения ради отборочного матча ЧМ-2022. Правительство страны пока решения на этот счет не приняло.
Вариант с переносом места проведения матча с Россией пока не рассматривается, так как у мальтийских спортивных функционеров нет на это денег.
Отборочный матч между Мальтой и Россией должен состояться 24 марта.