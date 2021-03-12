12 марта 2021, 07:15
Послы стран Евросоюза согласовали новые санкции против России
Отдельные санкции против России также готовят власти США и Великобритании. Ограничения связаны с отравлением и уголовным преследованием Алексея Навального
Фото: Instagram›rentvchannel
Послы стран Евросоюза согласовали новые санкции против иностранных граждан, ответственных за нарушение прав человека.
В новый санкционный список нарушителей прав человека вошли граждане разных стран, в том числе России и Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран ЕС.
Отдельные санкции против России также готовят власти США и Великобритании. Ограничения связаны с отравлением и уголовным преследованием Алексея Навального.