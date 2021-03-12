12 марта 2021, 06:50
Генсек ООН заявил об угрозе голода для миллионов людей по всему миру
По словам политика, уже сейчас жители некоторыхрегионов Йемена, Южного Судана и Буркина Фасо сталкиваются с катастрофической нехваткой продовольствия, а не менее 150 тысяч человек находятся перед угрозой голодной смерти
Фото: m.uz.sputniknews.ru
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об угрозе голода для миллионов людей по всему миру.
По словам политика, уже сейчас жители некоторыхрегионов Йемена, Южного Судана и Буркина Фасо сталкиваются с катастрофической нехваткой продовольствия, а не менее 150 тысяч человек находятся перед угрозой голодной смерти.
«Без незамедлительных действий миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти», - заявил генсек ООН, слова которого приводит «Интерфакс».
Антониу Гутерриш добавил, что «конфликты приводят к голоду и недоеданию, а голод и недоедание приводят к конфликтам».
Ранее генсек ООН заявлял, что средств десяти самых богатых людей мира хватило бы на спасение людей от нищеты и оплату вакцинации от коронавируса «всех и везде».