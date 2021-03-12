Адвокат Юлии Галяминой обвинила «ВКонтакте» в передаче следователям личных данных пользователей
Адвокат муниципального депутата Юлии Галяминой, которую осудили по «дадинской» статьей, обвинила соцсеть «ВКонтакте» в передаче следствию персональных данных пользователей, ставивших «лайки» на странице политика
Адвокат муниципального депутата Юлии Галяминой, которую осудили по «дадинской» статьей, обвинила соцсеть «ВКонтакте» в передаче следствию персональных данных пользователей, ставивших «лайки» на странице политика.
Защитница мундепа Мария Эйсмонт сообщила изданию The Insider, что соответствующие документы были исследованы 11 марта в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы на приговор. Согласно этим документам, следствие получало от администрации «ВКонтакте» телефоны, адреса электронной почты, IP-адреса всех пользователей, которые не только писали комментарии на странице Юлии Галяминой, но и просто ставили «лайк».
В соцсети «Открытым медиа» заявили, что не передавали следователям по делу мундепа персональные данные пользователей. «Такая ситуация невозможна», - заверили в компании.
Отметим, что Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции по делу Юлии Галяминой. Ранее Тверской суд приговорил мундепа к 2 годам условно за неоднократные нарушения порядка проведения митингов.