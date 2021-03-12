Причиной жестокого убийства учителя истории под Парижем стала ложь школьницы
Издания The Independent и Le Parisien сообщили подробности расследования резонансного убийства учителя истории Самуэля Пати под Парижем в октябре 2020 года
Издания The Independent и Le Parisien сообщили подробности расследования резонансного убийства учителя истории Самуэля Пати под Парижем в октябре 2020 года.
Журналисты выяснили, что одной из причин убийства педагога стала ложь школьницы из мусульманской семьи, которая была отстранена от занятий за прогулы.
13-летняя ученица рассказала своему отцу-мусульманину, что учитель истории якобы оскорбляет ислам. Она заявила, что «отстаивала честь» своей религии, но педагог ее выгнал с урока. Подросток также сообщила, что Самюэль Пати якобы предложил ученикам-мусульманам покинуть класс, а затем показал карикатуру на пророка Мухаммеда. Уже после убийства учителя выяснится, что девочки на самом деле на этом уроке не было.
Отец школьницы, поверив словам дочери, записал видеообращение, в котором назвал Самюэля Пати исламофобом. Через несколько дней выходец из Чечни Абдуллах Анзоров, живший во Франции как беженец, застрелил и обезглавил учителя. В Twitter молодой человек написал, что казнил «одного из адских псов», которые оскорбляют пророка Мухаммеда. Напомним, что чеченец был убит полицейскими при задержании.
Только спустя несколько месяцев после убийства учителя школьница призналась, что соврала, и никакой карикатуры она не видела. «Если бы я не сказала это своему отцу, он бы не сделал это видео, и Анзоров с ним не связался бы, и не совершил этот ужас», - заявила подросток, слова которой приводит «Дождь».
Отметим, что власти Чеченской республики поддержали Абдуллаха Анзорова, который обезглавил учителя. В декабре в Урус-Мартановском районе прошли торжественные похороны молодого человека, а проститься с ним пришли не менее 200 чеченцев.