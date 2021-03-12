Депутаты Мосгордумы от КПРФ объявили войну полицейскому плану «Крепость»
Депутаты Мосгордумы от КПРФ подготовили заявление в адрес руководства столичной полиции в связи с объявлением плана «Крепость» во время протестных акций в поддержку Алексея Навального в январе и феврале 2021 года
Депутаты Мосгордумы от КПРФ подготовили заявление в адрес руководства столичной полиции в связи с объявлением плана «Крепость» во время протестных акций в поддержку Алексея Навального в январе и феврале 2021 года. Этот план позволяет силовикам не пускать адвокатов к задержанным.
Фракция КПРФ столичного парламента выражает протест по поводу избыточных мер полиции, которые нарушили гражданские и конституционные права задержанных лиц. Депутаты напомнили руководству ГУ МВД по Москве, что введение плана «Крепость» не может отменять или умалять основные гарантии прав граждан, включая право на защиту.
Отметим, что план «Крепость» подразумевает перекрытие входа и выхода на территорию отдела полиции, а личному составу поручается «держать оборону».
Ранее глава фракции Николай Зубрилин поинтересовался у начальника московской полиции Олега Баранова, на каком основании в дни протестных митингов и массовых задержаний мирных граждан в отделениях вводился план «Крепость», если какая-либо угроза для силовиков отсутствовала. Баранов на это ответил, что якобы у них была информация о «возможных незаконных проникновениях на территорию отделов с целью совершения противоправных действий».
Зампред фракции КПРФ Леонид Зюганов сообщил «Открытым медиа», что в партии не исключают принятия дальнейших мер по борьбе с планом «Крепость».