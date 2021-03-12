Московский арбитраж признал банкротом «шоколадного короля» Андрея Коркунова
Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» и основного акционера казанского «Анкор банка» Андрея Коркунова. В отношении бизнесмена начата процедура реализации его имущества
Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» и основного акционера казанского «Анкор банка» Андрея Коркунова. В отношении бизнесмена начата процедура реализации его имущества.
По данным агентства «Прайм», первый этап процедуры банкротства в отношении Андрея Коркунова - реструктуризация долгов – арбитраж начал еще в сентябре 2020 года по заявлению «Анкор банка». Кредиторы требуют от «шоколадного короля» 1,9 млн рублей – это долг предпринимателя по двум займам.
Юрист г-на Коркунова сообщил арбитражному суду, что его доверитель обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований банка, однако сам бизнесмен находится за границей, и у него возникли трудности в ведении диалога с кредиторами.
Андрей Коркунов начал производить шоколадные изделия под собственным брендом в 1999 году, а в 2007 году он продал фабрику компании Wrigley, которая сейчас входит в Mars. В 2005 году бизнесмен занялся банковским бизнесом и стал совладельцем Татэкобанка, который переименовали в «Анкор банк». В 2017 году Центробанк отозвал у организации лицензию на осуществление кредитно-финансовой деятельности.