Депутат гордумы Уфы от КПРФ устроила распродажу своих вещей «из самых лучших бутиков мира»
Депутат городского совета Уфы от партии КПРФ Юлия Романчева устроила в своем аккаунте в Instagram распродажу одежды дорогих брендов, например, Gucci, Burberry и Valentino
Депутат городского совета Уфы от партии КПРФ Юлия Романчева устроила в своем аккаунте в Instagram распродажу одежды дорогих брендов, например, Gucci, Burberry и Valentino. Вырученные от продажи бредовых вещей деньги парламентарий пообещала направить на благотворительность.
Юрия Романчева сообщила, что приняла ислам «из любви к чеченцам» и теперь намерена кардинально изменить свой образ жизни. Для начала депутат решила избавиться от вещей люксовых марок.
В своем Instagram Романчева сообщила, что покупала все эти вещи «в самых лучших бутиках мира» и могла полететь в Лондон «только лишь за одними перчатками».
Telegram-канал «Расстрига», сообщивший о распродаже депутатской одежды, отметил, что Юлия Романчева не только работает в думе, но и руководит компанией, которая поставляет продукты питания в государственные больницы Уфы.