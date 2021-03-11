Александра Шестуна перевели в штрафной изолятор. Правозащитники не исключают, что его наказали за обнародование информации о нарушениях в СИЗО
Общественники и активисты, поддерживающие экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна, а также его родственники получили уведомления о том, что их электронная корреспонденция не попала к адресату в СИЗО №1 города Твери
Сегодня стало известно, что общественники и активисты, поддерживающие экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна, а также его родственники получили уведомления о том, что их электронная корреспонденция не попала к адресату в СИЗО №1 города Твери.
Известно, что накануне у Шестуна в изоляторе были представители Тверского Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), членам которой бывший чиновник рассказал о фактах пыток в СИЗО, о пыточных условиях (холод в камерах, запрет на сидение и лежание на койке, постоянно громко играющее радио и пр.).
Правозащитникам удалось выяснить, что вскоре после визита членов ОНК Шестун был помещен в штрафной изолятор (ШИЗО) на трое суток. Не исключено, что причиной наказания могли стать как раз откровения с членами ОНК о ситуации в изоляторе или материал «Александр Шестун: Тварь этапная», появившийся в нашем издании за авторством самого Шестуна.