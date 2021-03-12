Московский омбудсмен предложила сократить рабочую неделю для женщин до 4 дней
Свою инициативу омбудсмен объяснила тем, что у российских женщин слишком большая нагрузка, так как многие из них совмещают работу и «все остальные заботы»
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин.
Свою инициативу омбудсмен объяснила тем, что у российских женщин слишком большая нагрузка, так как многие из них совмещают работу и «все остальные заботы».
Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что в Госдуме сейчас идет обсуждение ее инициативы о предоставлении женщинам дополнительного выходного.
В свою очередь в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявили, что в принципе готовы обсуждать четырехдневную рабочую неделю для женщин, но пока у них в приоритете «другие проблемы».
Напомним, что в 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев предлагал в будущем сделать четырехдневную рабочую неделю для всех россиян, а не только для женщин.