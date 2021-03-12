Дания и Норвегия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска образования тромбов
Власти Дании сообщили о приостановке вакцинации населения от коронавируса британским препаратом AstraZeneca. Такое решение было принято в связи с риском образования тромбов после прививки
Власти Дании сообщили о приостановке вакцинации населения от коронавируса британским препаратом AstraZeneca. Такое решение было принято в связи с риском образования тромбов после прививки.
Как сообщает издание Business Insider, глава Минздрава Дании Магнус Хойнике сообщил, что пока еще не ясно, связаны ли зарегистрированные случаи тромбов с вакциной против COVID-19, но до получения полной информации прививки гражданам пока делать не будут.
Накануне Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило о третьем случае образования тромбов у людей, которым поставили прививку AstraZeneca. При этом в организации отметили, что они не обнаружили пока никаких указаний на то, что именно вакцинация вызвала эти состояния.
Следом за Данией вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Норвегии. В Национальном институте здравоохранения сообщили, что такое решение принято в связи с сообщениями о смерти вакцинированных граждан в Дании.
Отметим, что британская вакцина против коронавирусной инфекции получила разрешение на продажу или использование более чем в 50 странах. Однако власти некоторых европейских стран стали приостанавливать вакцинацию. Так, в Австрии прививки препаратом AstraZeneca пока не делают из-за смерти одного пациента примерно через 10 суток после вакцинации. Аналогичное решение приняли в Эстонии и Латвии.