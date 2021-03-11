На охрану Рамзана Кадырова и его родственников из бюджета за 5 лет потратили миллиард рублей
Охрана главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи за последние пять лет обошлась бюджету примерно в миллиард рублей. Столь внушительные расходы объясняются тем, что в охране высокопоставленного чиновника и его родственников задействовано от 388 до 430 бойцов Росгвардии
Охрана главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи за последние пять лет обошлась бюджету примерно в миллиард рублей. Столь внушительные расходы объясняются тем, что в охране высокопоставленного чиновника и его родственников задействовано от 388 до 430 бойцов Росгвардии.
По данным «Открытых медиа», в феврале 2021 года ведомства, обслуживающие рабочую резиденцию главы Чечни и личные дома его семьи, заключили с Росгвардией новые госконтракты на охрану сроком на один год. общая стоимость контрактов составила 201,4 млн рублей. Половину суммы выделила организация, которая отвечает за охрану матери главы Чечни Аймани Кадыровой и ее семьи.
Контракты на охранные услуги для семьи Рамзана Кадырова заключают ГКУ «Центр по обеспечению деятельности Администрации главы и правительства Чеченской республики» и ГКУ «Хозяйственное управление». Охранники должны обеспечивать безопасность резиденции г-на Кадырова, его частный дом, а также здание администрации региона в Грозном.
Примечательно, что в 2017 году в перечень охраняемых за счет бюджета объектов вошли офис Благотворительного фонда имени Шейха Зайеда, которым управляет племянник Рамзана Кадырова Адам Черхигов, и офис на бульваре Эсамбаева, в котором располагается ООО «Чеченнефть».
С 2018 года заказчик уже стал скрывать в тендерной заявке на охранные услуги адреса объектов, безопасность которых будет обеспечиваться за счет бюджета.