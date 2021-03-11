Кремль вновь отказался от раздачи россиянам «вертолетных денег»
Российские власти на фоне сообщений о выплате гражданам США по 1400 долларов из бюджета в связи с пандемией коронавируса вновь заявили о неэффективности такой меры государственной поддержки
Российские власти на фоне сообщений о выплате гражданам США по 1400 долларов из бюджета в связи с пандемией коронавируса вновь заявили о неэффективности такой меры государственной поддержки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вместо раздачи «вертолетных денег» лучше оказывать адресную помощь нуждающимся слоям населения и секторам экономики.
«Веерная раздача средств в целом признается не столь эффективной и гораздо более затратной, что потом приводит к увеличению нагрузки по внутреннему долгу и к сокращению каких-то других инвестиционных программ», - заявил официальный представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, что во время действия жестких ограничений из-за коронавируса российские власти категорически отказывались от выплаты всем российским гражданам денег из Фонда национального благосостояния, как это делали в США, Японии и некоторых странах Европы. В России ограничились лишь выплатой временных пособий семьям с детьми.