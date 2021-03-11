В Барнауле около 140 учеников одной школы обратились в больницы с признаками отравления
Следственный комитет по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту массового отравления учащихся школы №128 Барнаула. Ранее 140 школьников обратились за медицинской помощью с признаками сильного недомогания
Следственный комитет по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту массового отравления учащихся школы №128 Барнаула. Ранее 140 школьников обратились за медицинской помощью с признаками сильного недомогания.
Школьники жаловались на рвоту, расстройство желудка и выскую температуру. Детям поставлены предварительные диагнозы «гастроэнтерит», «расстройство ЖКТ» и «ОРВИ», сообщает РИА Новости.
Собственную проверку в учебном учреждении проводит и Роспотребнадзор. Сотрудники санитарного ведомства изучают качество воды и продуктов питания.
В мэрии Барнаула в свою очередь сообщили, что в случае увеличения числа пострадавших детей, некоторые классы будут закрыты на карантин.
Директор школы Евгения Кочеткова в свою очередь заявила, что на сегодняшний день ни одного подтвержденного случая отравления в учреждении нет.