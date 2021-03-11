Обвинитель по делам Алексея Навального получила квартиру от мэрии Москвы
Согласно выпискам из ЕГРН, Екатерина Фролова числилась собственницей этой квартиры до февраля 2021 года, после чего ее имя в базе было изменено. Сокрытие данных о собственнике этого объекта совпало с предоставлением прокурору государственной защиты
Полная тезка прокурора Екатерины Фроловой, которая была обвинителем по делу Алексея Навального о клевете в адрес ветерана и на суде об изменении оппозиционеру условного срока на реальный по делу «Ив Роше», получила квартиру от мэрии Москвы рыночной стоимостью 19 млн рублей.
Согласно выпискам из ЕГРН, Екатерина Фролова числилась собственницей этой квартиры до февраля 2021 года, после чего ее имя в базе было изменено. Сокрытие данных о собственнике этого объекта совпало с сообщениями о том, что прокурору по делу Навального предоставили государственную охрану, сообщает Znak.com.
По данным портала, в феврале 2017 года власти Москвы передали трехкомнатную 80-метровую квартиру в Западном Дегунино Екатерине и Дмитрию Фроловым. Фамилия, имя и отчество собственницы полностью совпадают с данными прокурора.
С помощью сервиса Getcontact удалось установить номер телефона, который у других пользователей записан, как «Екатерина Сергеевна Фролова Прокурор ЦАО», «Катя Фролова Прокуратура г. Москвы» и «Прокурор ЦАО Фролова». Через этот телефон оплачивалась парковка автомобиля рядом с домом в Западном Дегунино из выписки Росреестра.
Квартира находится в доме на Коровинском шоссе. Кадастровая стоимость объекта составляет 9,9 млн рублей, но на сайтах недвижимости аналогичная квартира в этом доме продается за 19,2 млн рублей.
Сейчас в базе Росреестре в качестве совладельца квартиры Екатерины Фроловой указана Ирина Филатова. При этом остальная информация о дате сделки и номере договора осталась без изменений.