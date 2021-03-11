Жительница Калининграда, осужденная за госизмену из-за фото сотрудника ФСБ, сообщила об издевательствах в СИЗО
Жительница Калининграда Антонина Зимина, которую приговорили к 13 годам за госизмену из-за сотрудника ФСБ на ее свадьбе, подвергается в СИЗО издевательствам и унижениям. С жалобой на пытки в Генпрокуратуру обратился ее отец
Жительница Калининграда Антонина Зимина, которую приговорили к 13 годам за госизмену из-за сотрудника ФСБ на ее свадьбе, подвергается в СИЗО издевательствам и унижениям. С жалобой на пытки в Генпрокуратуру обратился ее отец.
Константин Зимин рассказал порталу Znak.com, что издевательства над его дочерью в следственном изоляторе продолжаются с осени прошлого года, однако ранее они боялись жаловаться из опасений, что положение женщины в закрытом учреждении станет еще хуже.
Отец Антонины Зиминой рассказал, что однажды после суда у нее началось кровотечение. После оказания медицинской помощи в больнице сотрудники СИЗО заставили женщину полностью раздеться и приседать. Затем сотрудники накричали на нее за то, что она «залила все кровью», и заставили вытирать пол своей одеждой. Все это происходило в присутствии сотрудников мужского пола.
Также отец рассказал, что его дочь в СИЗО лишают сна, устраивая ночные обыски и включая неприятные звуки. Когда женщина пожаловалась, сотрудник изолятора ударил ее электрошокером. По словам Константина Зимина, один раз его дочь ударил лично начальник СИЗО Александр Коппа, после чего пригрозил убить ее.
5 марта охрана вывела Антонину из камеры, ударила дважды головой об стену, а потом дубинками дала по коленям. Тюремный врач на жалобы арестантки заявила, что ей это все «кажется» и предложила вызвать для нее психиатра.
Между тем, председатель Общественной наблюдательной комиссии Калининградской области Светлана Кондратьева заявила, что отец Антонины Зиминой «сильно преувеличивает» обстановку в СИЗО. «Сама Антонина сказала, что у нее все хорошо. На самом деле ее никто не избивает. Она в полном порядке», - заверила Кондратьева.
В Управлении ФСИН по Калининградской области жалобы отца Антонины Зиминой на издевательства не прокомментировали.
Антонину Зимину признали виновной в государственной измене за раскрытие разведки Латвии личности капитана ФСБ Максима Денисенко. Причем доказательством вины следствие и суд сочли фотографии со свадьбы женщины, гостями на которой были сотрудник ФСБ (однокурсник невесты) и друг семьи из Латвии. По словам очевидцев, Денисенко сам рассказывал гостям о месте своей работы и охотно со всеми фотографировался. Снимки со свадьбы публиковаилсь в соцсетях гостей. Сторона обвинения же утверждает, что именно Зимина передала латвийской разведке фотографии и рассказала им о Максиме Денисенко.
В госизмене обвинили также мужа Антонины Денисенко Константина Антонца.