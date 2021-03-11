11 марта 2021, 14:57
В Махачкале силовики ликвидировали боевика с поясом смертника
Ранее в Советском районе города был введен режим контртеррористической операции. Сотрудники правоохранительных органов проверяли информацию о подготовке теракта
Фото: newdaynews.ru
В Махачкале сотрудники спецслужб ликвидировали боевика, на котором был пояс смертника. При нем также обнаружили автомат.
Ранее в Советском районе города был введен режим контртеррористической операции. Сотрудники правоохранительных органов проверяли информацию о подготовке теракта.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) агентству ТАСС рассказали, что в одном из частных домов силовики обнаружили вооруженного мужчину. Ему было предложено сдаться добровольно, но он открыл огонь.
В ходе перестрелки злоумышленник был убит. О потерях со стороны силовиков не сообщается.
В НАК заявили, что убитый мужчина являлся сторонником международных террористических организаций.