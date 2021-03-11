Руководителей Следственных комитетов четырех регионов отстранили от работы по итогам проверки
Руководителей следственных управлений Следственного комитета четырех регионов отстранили от работы по итогам оценки их деятельности. Об этом сообщается на сайте СКР
Руководителей следственных управлений Следственного комитета четырех регионов отстранили от работы по итогам оценки их деятельности. Об этом сообщается на сайте СКР.
От исполнения обязанностей отстранены руководители управлений республики Калмыкия, Новосибирской, Курской и Тверской областей. В этих управлениях будет проведена комиссионная служебная проверка для установления причин снижения показателей по основным направлениям деятельности подразделений.
В следственном управлении по Тверской области выявлено сокращение количества уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу. Много дел сотрудники расследуют дольше двух месяцев «при небольшой нагрузке». Кроме того, на фоне роста количества сообщений о коррупции Следственный комитет по Тверской области возбудил «минимум» коррупционных уголовных дел.
В СК по Новосибирской области проверка выявила ухудшение качества следствия. Так, за 2020 год более ста дел были возвращены в ведомства на доработку. Такой показатель – ниже среднего по России.
В Калмыкии сотрудники Следственного комитета часто отказываются заводить уголовные дела, а уже возбужденные расследуются очень медленно.