11 марта 2021, 13:59
Сотрудникам госкорпорации «Ростех» запретили создавать рабочие чаты в WhatsApp
Сотрудникам государственной корпорации «Ростех», а также ее дочерних холдингов и компаний, запретили обсуждать рабочие вопросы в WhatsApp. Руководство распорядилось перевести все корпоративные и рабочие чаты в другой мессенджер
Фото: 1neof.ru
Сотрудникам государственной корпорации «Ростех», а также ее дочерних холдингов и компаний, запретили обсуждать рабочие вопросы в WhatsApp. Руководство распорядилось перевести все корпоративные и рабочие чаты в другой мессенджер.
Такое решение было принято в связи с тем, что руководство мессенджера WhatsApp объявило об изменениях в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в Facebook (головная компания), сообщает РБК.
При этом вести личную переписку в WhatsApp сотрудникам «Ростеха» и входящих в корпорацию структур не запрещается.
Для работы же вместо иностранных предлагается использовать отечественные приложения, в том числе и те, что были разработаны в «Ростехе».