11 марта 2021, 13:52
Россияне задолжали банкам по кредитным картам 1,64 трлн рублей
Так, в первом квартале 2020 года до введения антикоронавирусных ограничений объем кредитов по картам вырос на 48 млрд рублей, а во втором квартале объем кредитов сократился на 42,7 млрд рублей
Фото: byrich.ru
Россияне задолжали банкам по кредитным картам рекордные 1,64 трлн рублей. Такие данные приводят аналитики «Тинькофф банка».
Так, в первом квартале 2020 года до введения антикоронавирусных ограничений объем кредитов по картам вырос на 48 млрд рублей, а во втором квартале объем кредитов сократился на 42,7 млрд рублей.
К лету 2020 года после ослабления карантинных ограничений объем кредитов по картам снова вырос, а к ноябрю составил 1,647 трлн рублей. По итогам прошлого года общая задолженность россиян по «кредиткам» составила 1,621 трлн рублей, сообщают «Ведомости».