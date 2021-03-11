11 марта 2021, 13:36
Электоральный рейтинг «Единой России» упал до рекордных 27%
Согласно проведенному опросу, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, то «Единая Россия» набрала бы только 27% голосов избирателей
Фото: Яндекс.Дзен
Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» опустился до минимального значения. Такие данные приводит «Левада-центр».
Согласно проведенному опросу, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, то «Единая Россия» набрала бы только 27% голосов избирателей.
До этого самый низкий электоральный рейтинг партии власти социологи фиксировали в феврале 2020 года. Тогда бы за «Единую Россию» проголосовали только 28%.
На втором месте по уровню поддержки избирателей оказалась ЛДПР. За партию Владимира Жириновского готовы проголосовать 12% россиян. Рейтинг КПРФ оценивается в 10%.
Материалы по теме