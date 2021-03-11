11 марта 2021, 13:00
В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали председателя районного суда на рабочем месте
Председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака задержали на рабочем месте. Сотрудники ФСБ надели на судью наручники и увезли в отделение
Фото: ekspertizy.org
Председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака задержали на рабочем месте. Сотрудники ФСБ надели на судью наручники и увезли в отделение.
О задержании председателя Октябрьского райсуда первым сообщил краснодарский журналист Сергей Резник.
Геннадия Байрака подозревают в получении взятки в размере 2,5 млн рублей от чиновника, имя которого не сообщается, пишет «КоммерсантЪ».
В правоохранительных органах задержание председателя суда пока не прокомментировали.