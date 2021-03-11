Министр культуры Крыма выругалась матом на совещании с главой республики
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская во время совещания в правительстве с участием главы полуострова Сергея Аксенова, которое проходило по видеосвязи, позволила себе нецензурное высказывание
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская во время совещания в правительстве с участием главы полуострова Сергея Аксенова, которое проходило по видеосвязи, позволила себе нецензурное высказывание.
Глава Минкультуры прервала выступление Сергея Аксенова фразой «** твою мать, поставили как обезьяне». Таким образом чиновница отреагировала на неработающее оборудование, сообщает «Крыминформ».
Аксенов был очень возмущен репликой Новосельской и попросил ее успокоиться. «Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли?» - заявил глава Крыма.
Позже г-н Аксенов обратился к вице-премьеру Михаилу Назарову с просьбой провести служебное расследование в отношении министра культуры.
Сама Арина Новосельская принесла коллегам извинения за эмоциональный порыв и объяснила нецензурную брань тем, что у нее отключилось оборудование для видеосвязи.